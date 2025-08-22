Jagannath Temple: ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2892281
Zee OdishaBhubneshwar

Jagannath Temple: ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ

Dhadi Darshan: ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶେଷରେ ଧାଡି଼ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 22, 2025, 04:28 PM IST

Trending Photos

Dhadi Darshan at Jagannath Temple
Dhadi Darshan at Jagannath Temple

Dhadi Darshan: ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶେଷରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀର ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଂରଚିତ ଧାଡି଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଜାନୁଆରୀରୁ ଧାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଯୋଜନାଟି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବାହ୍ୟ ଧାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ସଂଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଥିଲା।

ନୂତନ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ଧାଡି଼ ଦର୍ଶନ ସାତ ପାହାଚ ଦେଇ ପ୍ରବେଶକୁ ସୁଗମ କରିବ ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଦ୍ୱାର ଏବଂ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ ସହଜ କରିବ। 

ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୩-୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ତା’ପରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ବାକ୍ସ (ହୁଣ୍ଡି) ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଯାହା ପରେ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକ୍ରିୟ ହେବ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ବୟସ୍କ ଏବଂ ମହିଳା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ଦର୍ଶନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଖେଇ ଆସିଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Donald Trump
Donald Trump: ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ ରେ ଟ୍ରମ୍ଫ, ୫୫ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ଭିସା!
Dhadi Darshan
୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ
Top 10 news
ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odisha news
Odisha News: କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଗଲେ ସ୍କୁଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ
Odisha Govt
ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସମେତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
;