ASI Somanath Palei arrested: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ASI

ASI Somanath Palei arrested: ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଜଣେ ସହକାରୀ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏଏସଆଇ)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଏଏସଆଇ ସୋମନାଥ ପଲେଇ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମାଲାରେ ଏଏସଆଇ ପଲେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପଲେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ମାମଲାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଗିରଫ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯାହା ପରେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଲେଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ପଲେଇ ସହିତ ଜଡିତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
