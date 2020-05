ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ । ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତ ଜଣକ ରାଉରକେଲାର । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି । ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

One more Covid patient of Rourkela has recovered and tested negative for #COVID19.

The recovered cases of #Odisha now stand at 63.

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) May 8, 2020