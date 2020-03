ବ୍ୟାଙ୍କର ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଏମିତି ଛାନିଆ ଗ୍ରାହକ...

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କ । ମୁଣ୍ଡରେ ଋଣବୋଝ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବେ ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇଛି ଆରବିଆଇ । ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋର୍ଡକୁ ଆରବିଆଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ(ସିଏଫଓ) ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ୫୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଠାଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦିଓ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି ।

ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ ସାମ୍ନାର ସ୍ଥିତି ହିଁ କହୁଛି, ଛାନିଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାହାଣୀ । ଭାରତରେ ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ୧୮ଶହ ଏଟିଏମ ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ଅନେକ ଏଟିଏମ ବନ୍ଦ ଥିବା ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି କିଛି ଏଟିଏମରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ । ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଏଟିଏମରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି, ସେଠି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ।

ଆରବିଆଇର କଟକଣା ଅନୁସାରେ, ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ୫୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ । ଅବଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ସେହି ଗ୍ରାହକମାନେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୫୦ ହଜାରରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ବେଶି ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କାଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଭାବି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମରେ ଏପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Odisha: People queue up outside Bapuji Nagar branch of Yes Bank in Bhubaneswar. The bank has been placed under moratorium by Reserve Bank of India (RBI) and the withdrawal limit has been capped at Rs 50,000. pic.twitter.com/bFB1uANbUd

— ANI (@ANI) March 7, 2020