ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋରୋନା ସତର୍କତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୋରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ।

I have registered my sister’s details in the Government portal for persons coming from abroad. I appeal all of you to also register details about your family members and friends coming from abroad. This will help protect #Odisha from #CoronaVirus#Register4Covid19SafeOdisha

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) March 18, 2020