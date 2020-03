ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ନୁହେଁ, ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ଯାଏ କଟକଣା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୱିଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଲ୍‌, ନାଇଟ କ୍ଲବ ଇତ୍ୟାଦି ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ।

The regulation will be in force till 15th April which may be extended based on situation. Appeal everyone to comply with the regulation and be part of Odisha’s efforts in protecting the people of the state from #COVID19 .

The direction is as per the overall regulation and anyone not complying the same will be punishable under provisions of IPC. The initiative is taken as an abundant caution to protect people from getting infected by people who could be carriers of #COVID19, coming from abroad.

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) March 16, 2020