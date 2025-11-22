Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ

2 Retired Officials Convicted: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
Odisha Vigilance: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ଦୁଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ - କୃଷି ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ (OAS-I) ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବେଣୁଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଜରିମାନା ସହିତ ତିନି ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ (RI) ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି।
ତତ୍କାଳ ସ୍କିମରେ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ବଦଳରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ୧୩(୧)(ଘ) ଏବଂ ୭ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବ।