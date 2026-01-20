Bhubaneswar: ଆଜି ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ବନ୍ଦ

Unit-1 Market Fire: ବିଏମସି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଏମସି ମଙ୍ଗଳବାର ହାଟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସଫେଇ କାମ ଓ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ୟୁନିଟ୍-୧ ହାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ।
Unit-1 Market Fire: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍-୧ ହାଟରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ୱିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ଦୋକାନ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତିନି ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଶେଷରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କିରାଣା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବାରୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫାୟାର ଫୋର୍ସର ଦୁଇଟି ୟୁନିଟ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ଫୋମ୍, ଫାୟାର ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ସୁଟ୍, ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ ମନିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ (BMC)ର ମେୟର ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି।