ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମିଳିବ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ୧୨୦ ସରକାରୀ ସେବା ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି?

ମେଟା ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି 'ଆମା ସାଥୀ' ସେବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଏକୀକୃତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ୍ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ୪୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨୦ଟି ନାଗରିକ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରିବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଏଥିନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେଟା ସଙ୍ଗେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ୧୨୦ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ। ତାହା ପୁଣି ଲାଇଭ୍ ଚାଟବଟ ଦ୍ୱାରା। ଏମିତି ଏକ ସେବାର ନାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ସାଥି ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସୋବାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଏହି ଚାଟବଟ୍ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ୯୪୩୭୨୯୨୦୦୦। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ କଲେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇପାରିବ। ନାଗରିକମାନେ ବାସସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏବଂ ସାର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରିବାର ଲାଭ ଯୋଜନା ଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ।
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଆ ସେବା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ, ଶେଷ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ।
ଏଥିରେ ଭଏସ୍ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଏକ ୱାନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ସହାୟକ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାକୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଚାଟବଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ସେବା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।