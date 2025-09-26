Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2937664
Zee OdishaOdisha Politics

ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ!

 ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି  ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ଦିବଂଗତ  ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୟ ଏ ନେଇ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ  ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି  ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Sep 26, 2025, 05:03 PM IST

Trending Photos

ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ!

ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି  ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ଦିବଂଗତ  ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୟ ଏ ନେଇ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ  ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି  ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖ ଦିନ ବିଧାୟକ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ  ବିଜେଡି ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କିଡ୍‍ନୀ ରୋଗ  ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଏହି ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିବାରୁ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ସବୁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ ସୂଚନା ମିଳି ନାହିଁ। ହେଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କଠାରୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିଛି।

ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ନେି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା।  ତେବେ, ଏହି ଖବରକୁ ଜୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଧୋଲାକିଆ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଜନସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି।  ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବାପା ରୀାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସେ ଅନେକ ସଭା ଓ ରାନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ତାଙଘ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ବାଛିଥିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରତୀକ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଏପରିକି ଜୟଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଯଦିଓ ଏହି ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇନାହିଁ, କେଉଁ ଦଳରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Supreme Court decision
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାରି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
Nuapada Bye Election
ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ!
India A Cricket
ଭାରତ ଏ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଲା ନିଜର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ, ୪୦୦+ ରନ୍ ପିଛା କରି ରଚିଲା ଇତିହାସ
OCS Exam 2023 Results
OCS Exam 2023 Results: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡି଼ଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ,ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍ପର ତାଲ
PM-KISAN
ସରକାର ପଠାଇଲେ ପିଏମ୍‍ କିସାନ ଟଙ୍କା: ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା କି?
;