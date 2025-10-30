Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2981820
Zee OdishaOdisha Business

ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯାନ ଚଲାଇ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି... କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟର ଭ୍ରାମକ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଖୁଲାସା

Anil Ambani: କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଅଭିଯାନ ବିରୋଧରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବେ ଉତ୍ତର ରଖିଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 30, 2025, 07:12 PM IST

Trending Photos

Anil Ambani Group on Cobrapost
Anil Ambani Group on Cobrapost

Anil Ambani Group on Cobrapost: କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଅଭିଯାନ ବିରୋଧରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବେ ଉତ୍ତର ରଖିଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କିଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଏହାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହାର ଛବିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଉଛି।

କ’ଣ କହିଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍?
ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ କହିଛି ଯେ କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଚାର, ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରିଲାଏନ୍ସ ଏହାକୁ ଏକ କର୍ପୋରେଟ୍ ହିଟ୍ ଜବ୍ ବୋଲି କହି କହିଛି ଯେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ସେୟାର ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା। କମ୍ପାନୀ ଏକ ସରକାରୀ ବୟାନ ଜାରି କରି ସମଗ୍ର ବିବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିବା କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟ ହଠାତ୍ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ ଅଭିଯାନ। କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଏହାର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି।

ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗିତ ପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ବିକୃତ କରୁଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପୁରୁଣା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ସିବିଆଇ, ଇଡି, ସେବି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇସାରିଛି। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏପରି ପ୍ରଚାର ଚଳାଇବା ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହିତ ସମାନ। କମ୍ପାନୀ କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଭ୍ରାମକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆଘାତ କରିବା, ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଏବଂ ବଜାରକୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଭ୍ରାମକ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର ବଜାରକୁ କ୍ରାଶ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର?
ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର କମ୍ପାନୀ, ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟକ୍ଚର ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାରର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ₹15,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ହ୍ରାସ ଗୁଜବ ଏବଂ ବଜାରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କାରବାରକୁ ହେରଫେର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ରୋଜା ପାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପ (ୟୁପି) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

'ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ'
ରିଲାଏନ୍ସ ନିଜ ବୟାନରେ କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବହଲ ବେଆଇନ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ରିହାତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟ ନାମରେ ରିଲାଏନ୍ସ ସହିତ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆଦାୟ। ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟକ୍ଚର ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବଜାର ନିୟାମକ SEBI ସହିତ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନିବେଶକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସେୟାରରେ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସର ତଦନ୍ତ ଚାହୁଁଛି।

ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟକ୍ଚର ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଲିମିଟେଡର ମୋଟ ନେଟ୍ ମୂଲ୍ଯ ୩୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ କାରବାର ୩୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଋଣମୁକ୍ତ। କମ୍ପାନୀର ୫.୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସେୟାରହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ପାନୀର ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ମେଟ୍ରୋରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ଏହାର ସେୟାରହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଭିଯାନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଗୋଷ୍ଠୀ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ କେବଳ କମ୍ପାନୀର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ନିୟାମକ ଫାଇଲିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଗୁଜବ ଉପରେ ନୁହେଁ। କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟ ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ଏହାର ଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ୨୦୧୦ ରେ ଏହା ଅନେକ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Anil Ambani
କୋବ୍ରାପୋଷ୍ଟର ଭ୍ରାମକ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, କହିଲେ- ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯାନ...
CBSE
ଦଶମ-ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା CBSE ବୋର୍ଡ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ
Train Cancelleation
ରବିବାର ବାତିଲ ହେବ ଏହିସବୁ ମେମୁ ଟ୍ରେନ: ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ହେବେ ପ୍ରଭାବିତ
ECoR
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ହେବ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର
Land Registration in Tehsils
ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ହେବ ଜମି କିଣାବିକା