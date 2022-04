Elon Muskଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା; Twitter ପରେ ଟାର୍ଗେଟରେ ବିଶ୍ୱର ଏହି ସର୍ବବୃହତ କମ୍ପାନୀ, ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବି ଆସିଲା ଅଫର!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୀଳ ଚଢେଇର ନୂଆ ମାଲିକ ଏଲୋନ ମସ୍କ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟର ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୃଦୁପାନୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଏଲୋନ ମସ୍କ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଆଲୋଡନ ଖେଳିଯାଇଛି। କାରଣ ଦୁନିଆର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୋକାକୋଲାକୁ କିଣାବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପକାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲୋନ ମସ୍କ (Elin Musk) । ଲୋକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗହଣା, ଘର, କାପଡା, କସ୍ମେଟିକ, ଗାଡି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ କିଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଲୋନ ମସ୍କ ପୁରା କମ୍ପାନୀକୁ ହିଁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ୪୪୦୦ କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟର (Twitter) କୁ କିଣି “ମୁକ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ” କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏଲୋନ ମସ୍କ ଆଉ ଏକ ଘୋଷଣା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟେସଲା, ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ, ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ। ସେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୃଦୁପାନୀୟ କମ୍ପାନୀ କୋକାକୋଲା (Coca-Cola) କୁ କିଣିବାବେ ଓ ତାକୁ ପୂର୍ବ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଲୋନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ କୋକାକୋଲାକୁ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପୁନଃ କୋକିନର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତେବେ ଏଲୋନ ଏହାକୁ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପକାଇଛି। ତଥାପି ସେମାନେ ଏଲୋନଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।

ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୋକାକୋଲା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ଭାର। କୋକା ଅର୍ଥ କୋକା ପତ୍ର ଓ କୋଲା ଅର୍ଥ କୋଲା ମଞ୍ଜି। କୋକା ମଞ୍ଜି କାଫିନର ଏକ ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋକା ପତ୍ରରୁ କୋକେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ ମୃଦୁପାନୀୟ କମ୍ପାନୀ କୋକାକୋଲାରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂସ୍କରଣରେ କୋକେନର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲା। କୋକେନକୁ ଔଷଧିୟ ପଦାର୍ଥ ଭାବେ ପାନୀୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେରିକା କୋକେନର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଥିଲା। ଯାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ କୋକାକୋଲା ଫର୍ମୁଲାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ବୋଲି ଏଲୋନ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କୋକାକୋଲାର ସେୟାର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ୬୫.୫୬ ଡଲାର ରହିଛି। ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୨୮୪ କୋଟି ଡଲାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଲୋନ ମସ୍କ, ଟ୍ୱିଟରର ସେୟାର ପିଛା ୫୪.୨୦ ଡଲାରେ କିଣିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋଟ ୪୪୦୦ କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଟ୍ୱିଟରକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଟେସଲାର ସେୟାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଲୋନ ବାଜି ଲଗାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଟ୍ୱିଟରକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜକୁ ୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଲୋନ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ ଗୁରୁବାର କୋକାକୋଲାକୁ ନେଇ ସେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି।

ତେବେ ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ କୋକାକୋଲା କମ୍ପାନୀ କିଣିବା ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଥଟ୍ଟାମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବାର ଅଛି, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଣନ୍ତୁ ଆଉ ତାହାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ McDonalds କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକତ ମଜାଳିଆ ମିମ୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରୁ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ହେଉଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

ଗୁରୁବାରର କୋକାକୋଲା କିଣିବା ଟ୍ୱଟ୍ ପରେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଲୋନ ମସ୍କ ଆହୁରି ଚାରୋଟି ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଅଧିକ କୌତୁହଳ କରିବା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମୁଁ କୌଣସି ମିରାକିଲ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଟ୍ୱିଟରେ କୋକାକୋଲାର ସ୍ଲୋଗାନ “Real magic is only a sip away” ହେବା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ କୋକାକୋଲାକୁ ଟ୍ୟାଗ କରି 'Oh hi lol' ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି।