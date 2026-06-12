Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Business
  • /Agson Global Loan Default: ୨,୧୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ୫୭୯ କୋଟିରେ ସେଟେଲ...ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି NARCL?

Agson Global Loan Default: ୨,୧୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ୫୭୯ କୋଟିରେ ସେଟେଲ...ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି NARCL?

Agson Global Loan Default: ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଆଗସନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ NARCL/IDRCL କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, NARCL ଏହି ସମଗ୍ର ମାମଲାରେ ଏକମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଆର୍ଥିକ ଋଣଦାତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା।

Written ByZee Odisha DeskEdited By:Zee Odisha Desk
Published: Jun 12, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:07 PM IST
Agson Global Loan Default: ୨,୧୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ୫୭୯ କୋଟିରେ ସେଟେଲ...ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି NARCL?

About the Author

Zee Odisha Desk

Zee Odisha Desk

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Agson Global Loan Default: ୨,୧୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ୫୭୯ କୋଟିରେ ସେଟେଲ...ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ
Agson Global Loan Default8 min ago
2
top 10 news today14 min ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
Aadhaar Card New Rules2 hrs ago
5
jaspal rana dies3 hrs ago