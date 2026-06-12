Agson Global Loan Default: ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଜୀ ତଦନ୍ତ ଦଳ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେଟ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (NARCL) କିପରି ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ଏବଂ ଋଣ ସମାଧାନ ନାମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛି ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, NARCL ମାତ୍ର ୫୭୯ କୋଟିରେ ୨,୧୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ସମାଧାନ କରିଥିଲା। ଋଣ ସମାଧାନ ପୂର୍ବରୁ, ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ NARCL ଏକ ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରିନଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୧୬୦୦ କୋଟି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଜୀ ତଦନ୍ତ ଦଳ ଏହି ଅନିୟମିତତା ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଜୀ ମିଡିଆର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:
ଜୀ ମିଡିଆ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗସନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମାମଲାରେ NARCL ଏବଂ IDRCL ର ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ପ୍ରାୟ ୨,୧୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ପାଇଁ ଗଠିତ କ୍ରେଡିଟର୍ସ କମିଟିରେ କେବଳ NARCL ର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ଥିଲା। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆର୍ଥିକ ଋଣଦାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉପରେ NARCLର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନୋ ଡିଉଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (NOC) ଜାରି କରାଗଲା, କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା।
ମୋଟ ୫୭୯.୨୪ କୋଟିରେ ଋଣ ସମାଧାନ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ୫୫୦ କୋଟିର ମୂଳ ରାଶି ଏବଂ ୨୯.୨୪ କୋଟିର ବିଳମ୍ବିତ ସୁଧ ପାଇଁ ସମାଧାନ ହେଲା, ଯାହା ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୫୭୯.୨୪ କୋଟି ଥିଲା। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଆଗସନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ NARCL/IDRCL କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, NARCL ଏହି ସମଗ୍ର ମାମଲାରେ ଏକମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଆର୍ଥିକ ଋଣଦାତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା।
୨,୧୭୨ କୋଟିର ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିବା ଦାବି
ZEE ମିଡିଆ ଏହି ସମାଧାନକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ଦାବି କରୁନାହିଁ। ତଥାପି, ଜୀ ମିଡିଆର ଦଖଲରେ ଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ୨,୧୭୨ କୋଟି ଥିଲା। ତଥାପି, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମାଧାନ କେବଳ ୫୭୯ କୋଟି ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧,୫୯୩ କୋଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଏହି ୧,୫୯୩ କୋଟି କ୍ଷତି କିମ୍ବା ରିହାତିର 'ମୂଲ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର'ର ସାର୍ବଜନୀନ ରେକର୍ଡ କେଉଁଠି?
ଦିଲ୍ଲୀର ହାୟାତ ରିଜେନ୍ସି ହୋଟେଲ ସହିତ ସମାନ ଏକ ମାମଲା ଜଡ଼ିତ
ଦିଲ୍ଲୀର ହାୟାତ ରିଜେନ୍ସି ହୋଟେଲ ସହିତ ସମାନ ଏକ ମାମଲା ଜଡିତ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଟେଲ ଥରେ ଛଅଟି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲା। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ଯୋଗୁଁ, ହୋଟେଲଟି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ହୋଟେଲଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଋଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ନେଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଭିକାଜି କାମା ପ୍ଲେସରେ ଥିବା ହାୟାତ ହୋଟେଲର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ମୂଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ବକେୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦାବି କରିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଏବେ କୋର୍ଟରେ ଅଛି।
NARCL ର ସ୍ଥିତି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା
NARCL ର ସ୍ଥିତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀ ମିଡିଆ ଦଳ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ଜୁନ୍ ପହିଲାରେ, ଜୀ ମିଡିଆ NARCL କୁ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇଥିଲା। ଆମର ଦଳ ଜୁନ୍ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖରେ ଜଣେ Zee Media ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇର NARCL କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ, କେହି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, Zee Media ଦଳ NARCLର ଅବହେଳାକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।