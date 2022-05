SBI ରେ ସାଲାରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ପାଇପାରିବେ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ; ଏହା ରହିଛି ସର୍ତ୍ତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI ର ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ । ବାସ୍ତବରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (State Bank of India) ଅର୍ଥାତ SBI ଏହାର ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ YONO ଆପରେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କ୍ରେଡିଟ୍ (RTXC) ଅଫର ଆଣିଛି । ଏହା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ YONO ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ନେଇପାରିବେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଲୋନ ପାଇଁ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।

SBI ର ଏହି ଅଫର୍ ସରକାରୀ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି । ଏହା କେବଳ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ, ଯାହାର ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ SBI ରେ ଅଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର / ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାଲାରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋନ ପାଇଁ ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସିବିଆଇଏଲ୍ ସ୍କୋର ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଲୋନ ରାଶି ଅନୁମୋଦନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ ।

