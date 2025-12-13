FD ରୁ ନେଇ ଲୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା SBI, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

SBI FD Interest Rates December 2025: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) ଉପରେ ନୂତନ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହା ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
SBI ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ବର୍ଷ ଅବଧିର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାରକୁ ୬.୪୫% ରୁ ୬.୪୦% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୬.୯୫% ରୁ ୬.୯୦% କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଅମୃତ ବର୍ଷିତି ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୪୪୪-ଦିନର ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର ୬.୬୦% ରୁ ୬.୪୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
କିଏ ହେବେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ?
ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଜମା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ସର୍ବାଧିକ ୬.୦୫% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ୭.୦୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ପାଇବେ। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ହାରଗୁଡ଼ିକ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କମ ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଋଣ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ହୋମ ଲୋନ, ଅଟୋ ଲୋନ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ଇଏମଆଇରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ବଜାର ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
