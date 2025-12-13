Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3039986
Zee OdishaOdisha Business

FD ରୁ ନେଇ ଲୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା SBI, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

SBI FD Interest Rates December 2025: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) ଉପରେ ନୂତନ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହା ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:08 PM IST

Trending Photos

SBI FD Interest Rates December 2025
SBI FD Interest Rates December 2025

SBI FD Interest Rates December 2025: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) ଉପରେ ନୂତନ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହା ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ନୂତନ ସୁଧ ହାର ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (MPC) ସମ୍ପ୍ରତି ରେପୋ ହାରକୁ ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଯାହାକୁ ଆଇବିଆଇ ୫.୫୦% ରୁ ୫.୨୫% କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା।

SBI ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ବର୍ଷ ଅବଧିର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାରକୁ ୬.୪୫% ରୁ ୬.୪୦% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୬.୯୫% ରୁ ୬.୯୦% କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଅମୃତ ବର୍ଷିତି ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୪୪୪-ଦିନର ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର ୬.୬୦% ରୁ ୬.୪୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

କିଏ ହେବେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ?
ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଜମା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ସର୍ବାଧିକ ୬.୦୫% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ୭.୦୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ପାଇବେ। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ହାରଗୁଡ଼ିକ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କମ ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଋଣ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ହୋମ ଲୋନ, ଅଟୋ ଲୋନ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ଇଏମଆଇରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ବଜାର ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

Also read: Karnataka Politics: କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି; ଏହି ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଡିକେ ଶିବକୁମାର! 

Also read: Rivaba Jadeja: ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ କରନ୍ତି ଖରାପ କାମ, ଜାଡେଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ତେଜିଲା ବିବାଦ

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Juice Benefits
Juice Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଜିକାଲ ଜୁସ୍...କେଶ ଝଡିବା ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ମୁଖର ଚମ
SBI FD Interest Rates
FD ରୁ ନେଇ ଲୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା SBI, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା
DK Shivakumar
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି; ଏହି ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବକୁମାର!
Odia News
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି
Ollywood News
Ollywood News: ଛଅଟି ଦେଶରେ ନବକଳେବର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ଭାବବିହ୍ୱୁଳ ହେଲେ ଦର୍ଶକ