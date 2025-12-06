Advertisement
Business Ideas: ମାତ୍ର ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏହି ବିଜନେସ୍, ଘରୁ ଥାଇ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା!

Business Ideas with 10 Thousand Rupees: ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବଜେଟ୍ ସୀମିତ କିନ୍ତୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।

 

Dec 06, 2025, 04:15 PM IST

Business Ideas: ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବଜେଟ୍ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ ଆଇଡିଆ ଆଣିଛୁ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜଣାଉଛୁ।

କେତେ ଟଙ୍କାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ବିଜନେସ୍: ଏହି କମ୍ ବଜେଟ୍ ରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ୧୦ ହଜାରରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ କିମ୍ବା ଖାଲି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଆଚାର ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଅନନ୍ୟ ରେସିପି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ରେସିପି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ନେଇପାରିବ।

ସାରା ଖେଳ ସ୍ୱାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ: ଆପଣଙ୍କର ଆଚାରର ଯଦି ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱାଦ କିମ୍ବା ଫ୍ଲେବପ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଆଚାର ବିକ୍ରୟ କରିବେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ବଜାରରେ ଆମ୍ବଠାରୁ ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଆମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଚାର ଉପଲବ୍ଧ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଭଲ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ।

କିପରି ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରାହକ ବିନା ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଠାରେ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯଦିଓ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି FSSAI ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା।

କେତେ ଟଙ୍କା କରିପାରିବ ରୋଜଗାର: ଏହି ଆଚାର ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆପଣ ୨୫,୦୦୦ ରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଆଚାରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବାର୍ଷିକ ଭଲ ଆୟ କରିପାରିବ।

Jagdish Barik

