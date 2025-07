CCTV Cameras in Schools: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ, ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିବ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ CCTV କ୍ୟାମେରା

CCTV Cameras in Schools: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ସୋମବାର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବୋର୍ଡ ତାର ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ, CBSE ଏହାର ଉପ-ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରିଛି।

ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିସି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକରେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଲଗାଯିବ?

CBSEର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ, ଲବି, ଗ୍ୟାଲେରୀ, ସିଡ଼ିରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ପାଠାଗାର, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଅଞ୍ଚଳ, ଷ୍ଟୋର ରୁମ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ ସୁବିଧା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି।

