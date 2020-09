ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ୨୫୯୦ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଦେଶ ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ କୋରୋନା ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରତିଦିନ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ (Coronavirus) ମାମଲାରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୨୫୯୦ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୯୬,୩୬୪ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କଟକରୁ ୪୩୧ ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୩୮୬ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୨୦୨ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୧୪୨ ଜଣ, ରାୟଗଡାରୁ ୧୨୦ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୧୦୮ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୧୦୫ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୭୮ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୭୭ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୭୭ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ୭୫ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ୭୨ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୭୧ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୭୧ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୬୮ ଜଣ, ନୟାଗଡାରୁ ୬୭ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୬୧ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୫୯ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୫୭ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୫୪ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୪୪ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୩୪ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୩୦ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୩୦ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୨୪ ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ୨୦ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୧୦ ଜଣ, ନୂଆପଡାରୁ ୭ ଜଣ, ଅନୁଗୋଳରୁ ୬ ଜଣ ଏବଂ ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୪ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

Another 2590 Covid patients have recovered and are being discharged on 06.09.2020

431 from Cuttack

386 from Khordha

202 from Mayurbhanj

142 from Ganjam

120 from Rayagada

108 from Koraput

105 from Puri

78 from Jagatsinghpur

77 from Bhadrak

77 from Jajapur

75 from Kendrapara

