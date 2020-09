ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପୁଣି ୩୨୭୮ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ କୋରୋନା ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ (Coronavirus) ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହାସହ କୋରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟରେ ୩୨୭୮ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୮୭,୩୫୧ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-କୋରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ନେଇ ଦୁନିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା ଆମେରିକା, ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୫୧୧ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୩୬୮ ଜଣ, କଟକରୁ ୧୩୦ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୧୯୫ ଜଣ, ରାୟଗଡାରୁ ୧୮୭ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ୧୮୫ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୧୨୪ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୧୨୨ ଜଣ, ନୟାଗଡରୁ ୧୨୧ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୧୧୭ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୧୧୭ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୧୦୭ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡରୁ ୧୦୪ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୯୮ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୮୯ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୮୮ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୭୭ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୬୯ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୬୭ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୬୬ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୪୭ ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ୪୩ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ୩୫ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୨୪ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୨୪ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୨୩ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୮ ଜଣ, ଦେଓଗଡରୁ ୫ ଜଣ ଏବଂ ଅନୁଗୋଳରୁ ୨ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

Another 3278 #COVID19 patients have recovered and are being discharged on 03.09.2020

511 from Khordha

368 from Ganjam

230 from Cuttack

195 from Jajapur

187 from Rayagada

185 from Bargarh

124 from Baleswar

122 from Puri

121 from Nayagarh

117 from Malkangiri

117 from Mayurbhanj

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) September 3, 2020