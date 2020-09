ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ୩୩୦୩ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଦେଶ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରୋନା ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ (Coronavirus) ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହାସହ କୋରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟରେ ୩,୩୦୩ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୮୪,୦୭୩ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ସର୍ବାଧିକ କଟକରୁ ୬୫୦ ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୪୯୩ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୨୧୩ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୨୦୯ ଜଣ, ରାୟଗଡା ୧୮୫ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୧୭୨ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୧୪୯ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୧୨୮ ଜଣ, ନୟାଗଡାରୁ ୧୨୫ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୧୦୪ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୯୦ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୮୭ ଜଣ, ଅନୁଗୋଳରୁ ୮୦ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୭୯ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୭୬ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୫୫ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୪୯ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୪୯ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୪୭ ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ୩୭ ଜଣ, ବରଗଡରୁ ୩୫ ଜଣ, ନୂଆପଡାରୁ ୩୫ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୩୪ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଲରୁ ୩୨ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ୩୦ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୨୫ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୧୪ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୧୩ ଜଣ ଏବଂ ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୮ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 3303 #COVID19 patients have recovered and are being discharged on 02.09.2020

650 from Cuttack

493 from Khordha

213 from Jajapur

209 from Ganjam

185 from Rayagada

172 from Sambalpur

149 from Koraput

128 from Puri

125 from Nayagarh

104 from Mayurbhanj

90 from Keonjhar

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) September 2, 2020