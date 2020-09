ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପୁଣି ୩୪୪୩ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଦେଶ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରୋନା ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ (Coronavirus) ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହାସହ କୋରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟରେ ୩,୪୪୩ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୯୩,୭୭୪ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୯୫୧ ଜଣ, କଟକରୁ ୨୫୧ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୨୧୩ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୧୬୪ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୧୬୧ ଜଣ, ରାୟଗଡାରୁ ୧୬୨ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୧୪୮ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୧୪୪ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୧୩୭ ଜଣ, ନୟାଗଡରୁ ୧୧୭ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୧୧୦ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୧୦୭ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୧୦୫ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୧୦୦ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୬୭ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୬୪ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୬୧ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ୬୧ ଜଣ, ବରଗଡରୁ ୫୬ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୫୪ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୪୧ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୩୮ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୩୩ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୨୪ ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ୨୩ ଜଣ, ନୂଆପଡାରୁ ୨୩ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୧୨ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୧୧ ଜଣ, ଦେଓଗଡରୁ ୮ ଜଣ ଏବଂ ଅନୁଗୋଳରୁ ୫ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 3443 #COVID19 patients have recovered and are being discharged on 05.09.2020

951 from Khordha

251 from Cuttack

213 from Mayurbhanj

164 from Bhadrak

161 from Dhenkanal

154 from Rayagada

148 from Ganjam

144 from Jajapur

137 from Baleswar

117 from Nayagarh

110 from Koraput

