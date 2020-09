ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ କୋରୋନା ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର କୋରୋନା (Coronavirus) ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୪,୦୬୧ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୧,୧୨,୦୬୨ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୭୪୪ ଜଣ, କଟକରୁ ୪୨୫ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୨୬୭ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ୨୪୪ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୨୪୦ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୧୮୭ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୧୮୫ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ୧୭୯ ଜଣ, ଅନୁଗୋଳରୁ ୧୬୭ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୧୫୭ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୧୩୨ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୧୩୦ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୧୩୦ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୧୩୦ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୭୮ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୭୭ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୭୪ ଜଣ, ନୂଆପଡାରୁ ୭୪ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୫୯ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୫୦ ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ୪୮ ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ୪୫ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୩୭ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୩୩ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୩୩ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୩୧ ଜଣ, ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୨୬ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୨୪ ଜଣ ଏବଂ ଗଜପତିରୁ ୨୩ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

Odisha reaches another high in the fight against Covid with the recovery of 4061 Covid patients today!

The total recovered cases of Odisha now stand at 112062.

744 from Khordha

425 from Cuttack

267 from Sundargarh

244 from Bargarh

240 from Mayurbhanj

187 from Baleswar

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) September 11, 2020