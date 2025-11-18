ନିତିଶଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି

ବିହାରର ସରକାର ଗଠନ ସମୟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ଶପଥଗ୍ରହଣ ସମାବେଶରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ େବାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ଏହି ଶପଥଗ୍ରହଣ ସମାବେ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିହାରର ସରକାର ଗଠନ ସମୟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ଶପଥଗ୍ରହଣ ସମାବେଶରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ େବାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ଏହି ଶପଥଗ୍ରହଣ ସମାବେଶ ପାଟଣାଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହାଙ୍କ ସହ ଏନ୍ଡିଏ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନିତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ଡିଏ ଲଢ଼ୁଥିବାରୁ ସେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ଏହା ତାଙ୍କର ୧୦ମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥଗ୍ରହଣ ହେବ। ପୂର୍ବପରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଜେଡିୟୁ, ବିଜେପି ଏବହ ଚିରାଗ ପାଶଓ୍ୱନ୍ଙ୍କ ଲୋକଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ରାମବିଳାସ ବି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଣୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ କିଲ ହେବେ ସେଥିଲାଗି ଆସନ୍ତା କାଲି ଏନ୍ଡିଏର ନେତାମାନେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଭୋଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଲାଗି ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରରୁ ଆଜି ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ବିହାର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟା। ଏହାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୂନ ରାମ ମେଘଓ୍ୱାଲ ଏବଂ ସାଧ୍ୱୀ ନିରଞ୍ଜନା ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳରେ ରହିଛନ୍ତି।