Add Zee Business As A Preferred Source
App

IPO ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି Cordelia Cruises, ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ!

IPO ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍‌, ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଓ ସିଇଓ ଜର୍ଗନ ବୈଲୋମ ଏବଂ CFO ନିଶିକାନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ କମ୍ପାନୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା, ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ୍ ଏବଂ IPOରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 19, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:30 AM IST
IPO ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି Cordelia Cruises, ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ!

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IPO ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି Cordelia Cruises, ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ!
Waterways Leisure Tourism IPO0 min ago
2
Petrol Diesel price26 min ago
3
OSSSC45 min ago
4
Mahima Alekh Baba1 hr ago
5
top 10 news today1 hr ago