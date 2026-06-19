IPO ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି Cordelia Cruises, ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ!

ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କମ୍ପାନୀ ‘Cordelia Cruises’ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା Waterways Leisure Tourism ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାଧାରଣ ଶେୟାର ବିକ୍ରୟ (IPO) ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀର IPO ଆସନ୍ତା ୨୩ ଜୁନରୁ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ।
IPO ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଓ ସିଇଓ ଜର୍ଗନ ବୈଲୋମ ଏବଂ CFO ନିଶିକାନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ କମ୍ପାନୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା, ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ୍ ଏବଂ IPOରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୦ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ Cordelia Cruises ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ କ୍ରୁଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। କମ୍ପାନୀ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ହୋଟେଲ୍, ଖାଦ୍ୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଲକ୍ସୁରୀ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଏକ ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ MV Empress ନାମକ ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ରହିଛି। ଏହା ମୁମ୍ବାଇ, ଗୋଆ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଚି ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ରୁଟ୍ରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଜ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛି।
କମ୍ପାନୀ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ୭.୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ Cordelia Cruisesରେ ଯାତ୍ରା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଭାରତର ଓସେନ୍ କ୍ରୁଜ୍ ବଜାରରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାୟ ୭୯ ପ୍ରତିଶତ ବଜାର ଅଂଶୀଦାରି ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, IPO ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ପାଣ୍ଠିକୁ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର, ନୂତନ ସୁବିଧା ବିକାଶ, ଜାହାଜ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାରତର କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଦେଶରେ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ Waterways Leisure Tourismର ଏହି IPO ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।