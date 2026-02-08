Advertisement
ରାଜଧାନୀର ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ କାର୍ ଭିତରୁ ମିଳିଲା ୩ ମୃତ ଦେହ..

ଏକ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ପିରାଗଢ଼ି ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାରରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:17 PM IST

ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାରରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। କାରରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଶୁଣି ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏକ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ପିରାଗଢ଼ି ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାରରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

କାରରେ ମୃତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୪୦ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୬୦ ବର୍ଷ। ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ଧଳା ଟାଟା ଟିଆଗୋ କାରରେ ମିଳିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଷପାନ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଡକାୟତି ସନ୍ଦେହ କରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ବିଷ ପିଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।

ଡିସିପି ସଚିନ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ତିନି ଜଣଙ୍କ ବୟସ ୪୦ ରୁ ୭୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କିଛି ବିଷାକ୍ତ ଖାଇ ତିନି ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି୍। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଫରେଂସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ, ପୋଲିସ ତିନୋଟି ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ, ସେମାନେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାରଟି କାହାର ଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

