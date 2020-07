ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରେ ହମଲା, ୮ ଶହୀଦ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: କାନପୁରରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ୮ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକ ମୋଷ୍ଟୱାଣ୍ଟେଡ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶହୀଦ ହେବାକୁ ପଡ଼଼ିଛି । ଅନ୍ୟ ୭ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅପରାଧୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାନପୁର ଶିବଲୀ ଥାନା ବେକରୁ ଗାଁ ପାଖରେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ମୋଷ୍ଟୱାଣ୍ଟେଡ ଅପରାଧୀ ବିକାଶ ଦୁବେକୁ ଧରିବାକୁ ଯାାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଅପରାଧୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରିଯାଇ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ୮ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ, ବିକାଶ ଦୁବେ ସେହି ଅପରାଧୀ, ଯାହା ନାଁରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଗତ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସନ୍ତୋଷ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଥାନା ଭିତରେ ପଶି ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ବିକାଶ ଦୁବେ ନାଁରେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ।

Kanpur: 8 Police personnel lost their lives after being fired upon by criminals when they had gone to raid Bikaru village in search of history-sheeter Vikas Dubey. SSP Kanpur says, "They'd gone to arrest him following complaint of attempt to murder against him.They were ambushed" pic.twitter.com/9Qc0T5cKPw

— ANI UP (@ANINewsUP) July 3, 2020