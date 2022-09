Fang Lu Arrest: ପଦନ୍ନୋତି ନହେବାରୁ ମାଲିକ ସମେତ ପରିବାରର ୫ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେହି ଘଟଣା?

Employee Killed Five People: ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି (Job) ଯେପରି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରମୋସନ (Promotion) ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାକିରିରୁ ଯେତିକି ଦରମା (Salary) ମିଳେ ସେଥିରେ ପରିବାର (Family) ସମେତ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହିସାବ ସହିତ କରିବାକୁ ପଡେ। ହେଲେ ଅନେକ ବେଳେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ଜିନିଷ ମିଳେ ନାହିଁ, ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଅନ୍ତି। ଆଉ ପରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଘଟିଯାଇଥାଏ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା (United State Of America)ରୁ। ଆମେରିକାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧ (Angry)ରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି (Promotion On Job) ନପାଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏପରି ଭୟାନକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ବିଶ୍ବର କୌଣସି ବି ମାଲିକ ଏହି କଥା ଶୁଣିବେ, ତା’ହେଲେ ତାଙ୍କର ରାତିର ନିଦ ହଜିଯିବ।

ଏହି ଭୟାନକ ଘଟଣାଟି ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପଦୋନ୍ନତି ନପାଇବାରୁ ମୋଟ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା (Killed Five People) କରିଛି। ଫାଙ୍ଗ ଲୁ (Fang Lu) ନାମକ ଏହି ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଜ ମାଲିକ ସମେତ ତାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଫାଙ୍ଗ ଲୁ ଅଏଲଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ କମ୍ପାନୀ Schlumberger ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲା। ନିହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଲିକ ମାଓୟେ, ତାଙ୍କର ୯ ବର୍ଷର ଝିଅ, ୭ ବର୍ଷର ପୁଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ମେଇକ୍ସି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ପାଖାପାଖି ୮ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହି ଗିରଫଦାରୀରେ ଆମେରିକାର ପୋଲିସ କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ନେଇଗଲା ତାହା ବି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ କାହାଣୀ।

ହୋଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରୋନିକଲ (Houston Chronicle)ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହତ୍ୟା ପରେ ଫାଙ୍ଗ ଲୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାରୀ ଲୁ ଆମେରିକାରୁ ଲୁଚିକରି ଚାଇନାକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକା ଫେରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିକଟରେ ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରୁ ଫାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ମାଲିକ (Boss) ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ ନଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ମାଓଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଯାଞଚରେ ଫାଙ୍ଗ ଲୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଦଲିଲ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଙ୍ଗ ଲୁ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଅନେକ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।