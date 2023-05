Berhampur Crime News: ବସ୍ ହକରଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡା଼ଇ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, କାରଣ ଜାଣିଲେ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ଲୋମ

Berhampur Crime News In Odia: ବସ୍‌ ହକରଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ସାହର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ହେଲେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ବର କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା । ଶେଷରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲେ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ (Unidentified miscreants) । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ୍ । ପଢନ୍ତୁ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ...