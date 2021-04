ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଅହଂକାର! ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଦମ୍ପତି ଗିରଫ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଓ ପୋଲିସର କର୍ଯ୍ୟରେ ଦଖଲ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବତ ଏକାଧିକ ଧାରାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଘଟଣାଟି ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ଦିନ ଘଟିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସପ୍ତାହନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ (Weekend Curfew) ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ (Delhi Police) ସ୍ଥାନୀୟ ଦରିଆଗଞ୍ଜଠାରେ ଗୋଟିଏ କାରକୁ ଅଟକାଇଥିଲା। କାରରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଉଭୟେ ନଜକୁ ଦମ୍ପତି ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାସହ ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର (Misbehaved) କରିଥିଲେ।

ମହିଳା ଜଣକ ନିଜେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝିଅ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ତଥା UPSC ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାସ କରିଥିବା କହିଥିଲେ। ପୋଲିସକୁ ସେ ଆଇନ କାନୁନ ମଧ୍ୟ ବତାଇଥିଲେ। ଏପରି କି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭିକମଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। 'ଲୋକଙ୍କୁ କୋରୋନା (Coronavirus) ନାମରେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛ। ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚୁମ୍ୱମ ଦିଏ, ତେବେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଯଦି ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ସିଡି ବନିଯାଏ ତେବେ ତୁମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚଣା ବିକିବେ' ବୋଲି ମହିଳା କହିଥିଲେ।

କିଛି ସମୟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ପରେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଆସି ଉଚ୍ଚଶିଖିତା (Educated) ଓ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ସାଥୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଉଭେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟେଲ ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। ପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ପଙ୍କଜ ଦତ୍ତ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଆଭା ଯାଦବ। ରବିବାର ରାତିରେ ପଙ୍କଜଙ୍କୁ ଦରିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ପଚରାଉଚରା ପରେ ଆଭାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ଥାନାରେ ରାତିକାଟିଲା ପରେ ଆଜି ମାସ୍କରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ଗିରଫ ପରେ ପଙ୍କଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ଗାଡି ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଭା ତାଙ୍କୁ ଉସୁକାଉଥିଲେ। ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଭୁଲ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖୀତ ବୋଲି ପଙ୍କଜ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି।

#UPDATE | The couple that misbehaved with Delhi Police personnel in Daryaganj area yesterday, after they were stopped & asked the reason for not wearing face masks, has been arrested.

The husband was arrested yesterday while the wife was arrested today. pic.twitter.com/xw8LqmpPk1

— ANI (@ANI) April 19, 2021