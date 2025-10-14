ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ନୁହେଁ...ଦୁର୍ଗାପୁର ମାମଲାରେ ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସର ନୂଆ ଦାବି, ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ

Durgapur Medical Student Case: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ଖାରଜ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଘଟଣା ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ
ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁନୀଲ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସିନ୍ ରି-କ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲା।
ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ଦିନ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ, ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପୋଷାକ ସହିତ ଫରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଦାୟର ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗିରଫ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦୁର୍ଗାପୁର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଳେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ବେଙ୍ଗଲର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେହି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୫୪ ରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଛାଡିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରାତି ୮:୪୨ ରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହି ନଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ସକାଳ ୮:୪୮ ରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାତି ୯:୨୯ ରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିଥିଲେ। ପୀଡିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଫୋନରେ ଡାକିଥିଲେ।