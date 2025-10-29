Phulbani News: ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ

Phulbani News: ଫୁଲବାଣୀର ଫେରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ POCSO କୋର୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୁକ୍ତମନେ ହେଲେ ଅଶୋକ ମୁଖୀ, ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, କୃପାକର ମୁଖୀ, ଜେରା ନାୟକ ଏବଂ ଯୋସେଫ ରୂପାମାଝୀ। ଏହି ମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ (DLSA) କୁ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କଠିନ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଘଟଣାଟି ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪ ରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁରୁଷ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅଟିକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକା ଥିବା ସମୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ।