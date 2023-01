Crime News: ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ; ଜଣେ ଗିରଫ

Haryana kidnapping Case: ରବିବାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ହରିୟାଣାର ଯମୁନ ନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଏଠାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ୪ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅପହରଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ୪ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିମ୍ ବାହାରେ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଛାଡିଥିଲେ। ହେଲେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଚିତ୍କାର କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଅପହରଣକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି।

ସମଗ୍ର ଘଟଣା ଜିମ୍ ପରିସରରେ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ଧରାପଡିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ରହିଥିବା ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତଦନ୍ତ। ଏହି ଘଟଣାର ସିସିଟିଭ ଫୁଟେଜ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ୨ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କାର ଭିତରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ କାର ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

