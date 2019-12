ଗଫୁରଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା, ଭାରତର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ମୁଖପାତ୍ର ଆସିଫ ଗଫୁର ଟ୍ୱିଟଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିରୋଧାଭାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ।

ଗଫୁରଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟରକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି କି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ସେମାନେ ଏଠାରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସସ୍ମିତ କହିଛନ୍ତି।

So says a man sitting at the epicentre of genocide against religious and ideological minorities।

घर के ईसाई मार दिए, आज पड़ोसियों की चिंता है?

इन बड़बोलों से कह दो जरा, भारत में सब जिंदा हैं।

And Merry Christmas, also to the remaining few Christians in Pakistan। https://t।co/qCYrIs3JtZ

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) December 25, 2019