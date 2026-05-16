Jagatsinghpur Crime: ନିର୍ବନ୍ଧ ପରଦିନ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ବିହାରରୁ ଲାଲୁ ଯାଦବ ଗିରଫ

Jagatsinghpur Crime: ଜଗତସିଂହପୁରର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସସ୍ମିତା ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଲାଲୁ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ସୁପାରି କିଲର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲା। ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ବିହାରର କୈମୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶନିବାର ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାର କାଠିଆପଡ଼ା ଗାଁର ସସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୦ତାରିଖରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରାଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ।
ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ସୁପାରି ଦେଇଥିଲେ। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ, ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୁଚି ପଳାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଜାମସେଦପୁରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବିହାରରୁ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ, ପୋଲିସ ଏବେ ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବା ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଛି।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଙ୍କିତ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଲାଲୁ କୁମାର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ତାରିଖରେ ଜାମସେଦପୁରରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଲଜ୍ରେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ରୁ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଯୁବତୀ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେମାନେ ଜାମସେଦପୁର ଫେରି ଆସିଥିଲେ।"
ଏସପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ସେମାନେ ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ତାରିଖରେ ପୁଣି ଜାମସେଦପୁରରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିବା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଏକ ମୁଗ ବିଲକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଲୁ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଲାଲୁ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ବା ଅଗ୍ରୀମ ସ୍ୱରୁପ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ।"
