Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3213086
Zee OdishaZee Odisha Crimeବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ମର୍ଡର, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏସ୍‌ପି

ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ମର୍ଡର, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏସ୍‌ପି

ଗୋଟିଏ କାର୍‌ରେ ୪ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ କରି ଚମ୍ପଟ୍‌ ମାରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍‌ପି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 11, 2026, 04:58 PM IST

Trending Photos

ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ମର୍ଡର, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏସ୍‌ପି

Crime News: ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ମର୍ଡର ହୋଇଛି । ୨ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ ହେବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କାର୍‌ରେ ୪ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ କରି ଚମ୍ପଟ୍‌ ମାରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍‌ପି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଧାରଣାରତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଅର ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ୩ ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ବାଳାଶ୍ରମ ଯାଇ ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି । ପିଲାର ବାପା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଅପରାଧ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିସାରିଲାଣି। ଏତିକିରେ ଥମୁନି ଅପରାଧର ତାଲିକା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଲିଅନ୍ତା ଭିଡ଼ ହିଂସା ମନରୁ ଲିଭିନଥିବା ବେଳେ ଆଉ ତିନୋଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଆତଙ୍କ ରାଜ ହେଉ ଅବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 'ବାଲିଅନ୍ତା' ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୟାଗଡ଼ର ଓଡ଼ଗାଁରେ ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ ୧ଟା  ସମୟରେ ଏହି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଚୋରା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବୋଝେଇ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ବର୍ବର ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳର ଅଜିତ ସାହୁ । ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଓଡଗାଁ ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । 

କୁହାଯାଉଛି କି ଓଡଗାଁ ରୋହିବାଙ୍କରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାବେଳେ ଅଜିତ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୁବକ ଏହାକୁ ଅଟକାଉଥିଲେ । ଏହି କ୍ରମରେ ଦୁଇଟି ପଥର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଅଟକାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପଥରମାଫିଆମାନେ ଉଭୟ  ଅଜିତ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅଜିତଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଉ‌ପରେ ଅଜିତ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସନ୍ତୋଷ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଢାବା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ହ‌ତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପଥରମାଫିଆମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 

ଆଜି ସକାଳୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ରଖି ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍‌ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶରଣକୁଳ ଏସଡିପିଓ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାରିକ, ଶରଣକୁଳ ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ କୁମାର ଦାଶ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ଛାତ ପକାଇବାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନ ହରିପୁର ପଂଚାୟତରେ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କମଳା ସେଠୀ। ଶକୁନ୍ତଳା ନାମକ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ରହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହରିପୁର ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ଘର ଛାତ ପଡିବା ଲାଗି ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା । ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପଟା ପଡ଼ୋଶୀ ମାନସ ଜେନାଙ୍କ ସୀମାକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ମାନସ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଉଣୀ କମଳାଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ । ଭାଉଜ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ । ଉଭୟ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଖଇରା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଓ କଟକ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ କମଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏନେଇ ଖଇରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଖଇରା ପୁଲିସ୍ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । 

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତିଥରା ଅପରାଧର ଚିତ୍ର ଆସିଛି। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ । ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜମ୍ବୁ ଥାନା ଖାରନାଶି ଗାଁରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ପରେ କିଛି ଲୋକ ୧୦ଟି ବାଇକରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ପରେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।

Also Read- Senior Citizen FD Vs SCSS: ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଭଲ? କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଆୟ? ଜାଣନ୍ତୁ

Also Read- ସୋମନାଥ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ୍ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

lpg cylinder booking
LPG Cylinder Booking: LPG ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଅପ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ
PM Narendra Modi
ସୋମନାଥ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ୍ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
cm mohan charan majhi
ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୀଠରେ ‘ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ’, ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
cyclone update
Cyclone Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି...ଜାଣନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ଅପ