Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3222913
Zee OdishaZee Odisha CrimeBalianta Tragedy: ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ୨ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ...

Balianta Tragedy: ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ୨ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ...

Balianta Tragedy: ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରମାଣ ମୃତକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ମାମଲା ନଂ ୨୨୧, ୨୦୨୬ ରୁ ୯ ମଇ ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS), ୨୦୨୩ ର ଧାରା ୧୦୩(୧) ଏବଂ ୩(୫) ଅନୁଯାୟୀ CID-କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 19, 2026, 08:22 PM IST

Trending Photos

Balianta Tragedy: ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ୨ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ...

Balianta Tragedy: (ଭୁବନେଶ୍ୱର) ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିଙ୍ଗାରପୁର-କାଜା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଙ୍ଗାରପୁର-କାଜା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଙ୍ଗାରପୁର-କାଜା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବାର ଗିରଫ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନା ଓରଫ କାଳିଆ ଏବଂ ରଞ୍ଜିତ ରାଣା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସିଆଇଡି-କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଅଭିଯାନ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ମାମଲାଟି ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ମେ ୭ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଭିଡ୍ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସିଆଇଡି-କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରମାଣ ମୃତକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ମାମଲା ନଂ ୨୨୧, ୨୦୨୬ ରୁ ୯ ମେ ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS), ୨୦୨୩ ର ଧାରା ୧୦୩(୧) ଏବଂ ୩(୫) ଅନୁଯାୟୀ CID-କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ସଦ୍ୟତମ ଗିରଫଦାରୀ ସହିତ, ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୫ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ  ୪ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।  ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ବାଲିଅନ୍ତା ଆଇଆଇସି ଅନୀଲ ପରିଡ଼ା ୟୁପିଡି ଭୁବନେଶ୍ବର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଶ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜଣେ ଏସ୍‌ଆଇ, ଜଣେ ଏଏସ୍‌ଆଇ, ଜଣେ ଓଏପିଏଫ୍‌ ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Budh Uday: ଖୁବଶୀଘ୍ର ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଉଦୟ...ଏହିଦିନରୁ ୫ ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ

Also Read: Gas Cylinder New Connection Rule: ବଦଳିଲା ନିୟମ, ଏବେ ନୂଆ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ନେବାକୁ ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କାମ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Balianta Tragedy
Balianta Tragedy: ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ୨ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ...
Odisha Thunderstorm Alert
Odisha Thunderstorm Alert: ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କଲା ଡବଲ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ପ୍ରବଳ ଗ
Banakalagi ritual
Banakalagi Ritual: ବନକଲାଗି ନୀତି...ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦର୍
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ
Odisha Chemists Strike
Odisha Chemists Strike: ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ସରକାର ଜାରି କ