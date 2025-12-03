Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3027564
Zee OdishaZee Odisha Crime

Crime: ଛାତିଥରା ଘଟଣା! ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ CISF ଅଫିସର୍, କାରଣ କରିଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ...

ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହଦରାରେ ଏହି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ଅମାନୁଷିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଆକ୍ରୋଷର ରାକ୍ଷସ କିପରି ଭାବେ ମାନବିକତାକୁ ଗିଳିବାରେ ଲାଗିଛି।  ଶନିବାର ରାତିରେ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହଦରାରେ ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସିଆଏସ

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:43 PM IST

Trending Photos

Crime: ଛାତିଥରା ଘଟଣା! ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ CISF ଅଫିସର୍, କାରଣ କରିଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ...

Crime: ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହଦରାରେ ଏହି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ଅମାନୁଷିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଆକ୍ରୋଷର ରାକ୍ଷସ କିପରି ଭାବେ ମାନବିକତାକୁ ଗିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। 

ଶନିବାର ରାତିରେ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହଦରାରେ ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସିଆଏସଏଫ୍ ଅଫିସର୍(CISF officer)। କାରଣ ଏହି ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ସାହିଲ୍ ସିଆଏସଏଫ୍ ଅଫିସର୍ ମଦନ ଗୋପାଳ ତିୱାରୀଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶି ଉଡ଼ାଯାଉଥିବା ନକଲି ପଇସାକୁ ଗୋଟାଉଥିଲେ।

ଚଉଦ ବର୍ଷୀୟ ସାହିଲ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହଦରାରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କିରାଣା ଦୋକାନରୁ ନିଜ ସିଫ୍ଟ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଦେଖି ପାଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଏକ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଛି। ପଡ଼ୋଶୀର ତାଙ୍କର କିଛି ସାଙ୍ଗ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଯେତେବେଳେ ବର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, କିଛି ଅତିଥି ପବନରେ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାହିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ନୋଟ୍ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ କଲର ଧରିପକାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ, ସାହିଲ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲେ।

ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହିଲକୁ ଅନେକ ଥର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାହିଲ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ। ଲୋକଟି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏତେ ରାଗିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ପିଲାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଦେଲା।"

ପୋଲିସ ସୋମବାର ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ CISF ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରବିବାର ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। "ପଚରାଉଚରା ପରେ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା... ସେ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକରି ପାରି ଏପରି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି," ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। 

ସାହିଲକୁ ଗୁଳି କରାଯିବାର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ, ଲୋକମାନେ ପୁଅର ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ।

ସାହିଲଙ୍କ ପରିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ପକ୍ଷାଘାତର ଶୀକାର ହୋଇଥିଲେ। ବାପା ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ୍ ଅନସାରୀ କହିଛନ୍ତି "ମୁଁ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଦାମରେ କାମ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାହିଲଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରି କାମରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା,"।

ସାହିଲ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କିରାଣା ଦୋକାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୧ ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ପ୍ରତି ମାସରେ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Delhi crime
ଛାତିଥରା ଘଟଣା! ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ CISF ଅଫିସର୍, କାରଣ କରିଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ...
Odisha news
Odisha News: ଶହେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଲେ ସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ
Odisha news
Odisha News: ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ବଜେଟରେ ୨୫୨ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ, ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
Indian Rupees
Indian Rupees: ଡଲାର ତୁଳନାରେ ୯୦ ଡେଇଁଲା ଟଙ୍କା
Odisha news
Odisha News: ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ୨୮ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଚାଉଳ