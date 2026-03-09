Advertisement
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 09, 2026, 12:39 PM IST

Breaking News: ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ

Breaking News: ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ କୋର୍ଟରେ ପୁଣି ବୋମା ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମେଲରେ ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଆସିଛି। ଏକ ଅଜଣା ମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରୁଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ଓ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ପହଞ୍ଚି  ସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବ୍ଂ ଓକିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୬ ତାରିଖ ଦିନ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବାକୁ ନେଇ ଧମକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା।

