ପୋଲିସ ରେଡ୍ ପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଥାନାଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

ବାରାଣାସୀ: ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଚନ୍ଦୌଲି ଜିଲ୍ଲାର ସୟଦରାଜା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଲିସର ରେଡ୍ ପରେ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ଛିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟର କହ୍ନେୟା ଯାଦବକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ପୋଲିସ ତାର ଘରେ ଚଢଉ କରିଥିଲା।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନାନୁସାରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର (Uttar Pradesh) ଚନ୍ଦୌଲି ଜିଲ୍ଲାର ସୟଦରାଜା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନରାଜପୁରରେ କହ୍ନେୟା ଯାଦବ ବସବାସ କରେ। କହ୍ନେୟା ଯାଦବ ଜଣେ ଅପରାଧି। ସେ ଜଣେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟର ବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର (Gangstar) ଭାବେ ପରିଚିତ। କହ୍ନେୟା ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ନିକଟରେ ତାର ନାମରେ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ବିହିନ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କହ୍ନେୟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ସୟଦରାଜା ପୋଲିସ ତାର ମନରାଜପୁର ଘରେ ଚଢଉ କରିଛି। ଏହି ଚଢଉ ପରେ ପୋଲିସ ନାମରେ ହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।

Also Read: ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନର୍ସଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା

ଚନ୍ଦୌଲି ଏସପି ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ସୟଦରାଜା ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର କହ୍ନେୟା ଯାଦବର ଘରେ ଚଢଉ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କହ୍ନେୟା (Kanhaiya Yadav) ନ ମିଳିବାରୁ ପୋଲିସ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏହାର ୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ କହ୍ନେୟା ଯାଦବର ଝିଅ ନିସାର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିଲା। ଘର ଭିତରୁ ନିଶାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ। ନିସାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ହାତର କଟିଛି। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡୁଛି। ପୋଲିସ ରଡର ଭିଡିଓ ରେକଡିଂ ଅଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସୟଦରାଜା ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।

Nisha, daughter of gangster Kanhaiya Yadav was found dead in her house. The deceased was allegedly thrashed by SHO Saiyyedraja after which she died, the SHO was suspended and process is underway to lodge FIR on getting complaint from family of deceased: Sanjeev Singh, DM Varanasi pic.twitter.com/hsvnFCQaW3

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 2, 2022