Choudwar Jail Break: ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍‌ରୁ ୨ ଅପରାଧୀ ଫେରାର, ସୂଚନା ଦେଲେ ମିଳିବ ୫୦୦୦୦ ଟଙ୍କା

Choudwar Jail Break: କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଦୁଇ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 03, 2025, 06:04 PM IST

Trending Photos

ବିହାରର ବେଗୁସରାଇର ଲୋହିଆ ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବଂ ସାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ରାମପୁରର ବାସିନ୍ଦା ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ପଳାତକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଡକାୟତି ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ଜେଲରେ ଥିଲା।

ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇଲେ କଟକର ଜୋନ୍ ୧ର ଏସିପି (ମୋବାଇଲ୍- ୯୪୩୭୧୪୮୧୬୮) କିମ୍ବା ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆଇଆଇସି (ମୋବାଇଲ୍- ୯୩୩୮୦୨୫୧୧୯)ଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ ରଖାଯିବ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ଜେଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କଏଦୀମାନେ ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଅପରାଧୀ ସେମାନଙ୍କ କୋଠରୀର ଲୁହା ଗ୍ରୀଲ୍ କାଟି ଏକ କମ୍ବଳକୁ ରଶି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜେଲ୍ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜଣେ ହେଡ୍ ୱାର୍ଡର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

