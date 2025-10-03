Choudwar Jail Break: କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଦୁଇ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି।
Trending Photos
Choudwar Jail Break: କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଦୁଇ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ବିହାରର ବେଗୁସରାଇର ଲୋହିଆ ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବଂ ସାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ରାମପୁରର ବାସିନ୍ଦା ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ପଳାତକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଡକାୟତି ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ଜେଲରେ ଥିଲା।
ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇଲେ କଟକର ଜୋନ୍ ୧ର ଏସିପି (ମୋବାଇଲ୍- ୯୪୩୭୧୪୮୧୬୮) କିମ୍ବା ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆଇଆଇସି (ମୋବାଇଲ୍- ୯୩୩୮୦୨୫୧୧୯)ଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ ରଖାଯିବ।
Citizens are requested to provide information on the whereabouts of the accused.
Reward: Cash of Rs.50,000/- for any information leading to their arrest.
Informer's identity will remain confidential.@odisha_police @cpbbsrctc pic.twitter.com/NIZWs40HIh
— DCP CUTTACK (@dcp_cuttack) October 3, 2025
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ଜେଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କଏଦୀମାନେ ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଅପରାଧୀ ସେମାନଙ୍କ କୋଠରୀର ଲୁହା ଗ୍ରୀଲ୍ କାଟି ଏକ କମ୍ବଳକୁ ରଶି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜେଲ୍ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜଣେ ହେଡ୍ ୱାର୍ଡର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।