Dhenkanal Robbery: ଝରକା ତାଡ଼ି ୭୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ

Dhenkanal Robbery: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟେରାମାନେ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ଅଧା କିଲୋ ରୁପା ଏବଂ ନଗଦ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
କାମାକ୍ଷାନଗର: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟେରାମାନେ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ଅଧା କିଲୋ ରୁପା ଏବଂ ନଗଦ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କାମାକ୍ଷାନଗରର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ କେହି ନଥିବା ଜାଣି ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କଳାକାନା ବୁଲାଇଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପୂଜା ଘରର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲମାରିରୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ।
ଚୋରି ପୂର୍ବରୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ କାରନାମା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଫୁଟେଜ୍ରେ ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପଶୁଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ
ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି।
ଦିନକୁ ଦିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି।