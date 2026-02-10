ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ: ଜାଳେଣି ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ୩ ମହିଳାଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ମାରିଲା ଦନ୍ତା, ୩ ଗୁରୁତର

Dhenkanal News: ଆଜି ଭୋରରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ରେଞ୍ଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଆଜି ଭୋରରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ରେଞ୍ଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜାଳେଣି କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ୩ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଘଟଣାଟି କ’ଣ ଥିଲା?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସଦର ଥାନା ଲୋଚାପାଲି ଗାଁର ୬ ଜଣ ମହିଳା ଆଜି ସକାଳୁ ଜାଳେଣି କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଟପୁରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ଏକାକୀ ଦନ୍ତା ହାତୀ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲେ। ହାତୀଟି ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ, ଟୁନି ବେହେରା ଏବଂ କୁନ୍ତଳା ପ୍ରଧାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆହତ ରମା ଦେହୁରୀ, ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଓ ଝିଲି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ବଢ଼ୁଛି ଜନଅସନ୍ତୋଷ
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏବଂ ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ମଣିଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ନେଇ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶୋକ
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X' ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି।"
ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ସହାୟତା
ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀଟିର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।