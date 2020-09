ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ୩୩୬୩ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କୋରୋନା (Coronavirus) ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହାସହ କୋରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ୩୩୬୩ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୧,୧୮,୬୪୨ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୮୦୬ ଜଣ, କଟକରୁ ୩୪୮ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୨୮୦ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୨୦୬ ଜଣ, ରାୟଗଡାରୁ ୧୭୩ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୧୪୪ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୧୨୦ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୧୧୯ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ୧୧୬ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୧୧୦ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୮୯ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୮୭ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୮୫ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୭୧ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୬୬ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୬୬ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୬୫ ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ୫୮ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୫୧ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ୪୪ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୪୦ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୩୯ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୩୧ ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ୨୯ ଜଣ, ଅନୁଗୋଳରୁ ୨୮ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୨୫ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୨୪ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୨୨ ଜଣ, ନୂଆପଡାରୁ ୧୭ ଜଣ ଏବଂ ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୪ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 3363 Covid patients have recovered and are being discharged on 13.09.2020

806 from Khordha

348 from Cuttack

280 from Puri

206 from Mayurbhanj

173 from Rayagada

144 from Bhadrak

120 from Sundargarh

119 from Jharsuguda

116 from Bargarh

110 from Ganjam

89 from Kalahandi

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) September 13, 2020