ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ୩୭୧୪ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କୋରୋନା (Coronavirus) ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହାସହ କୋରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ୩,୭୧୪ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୧,୨୫,୭୩୮ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୭୪୪ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ୩୯୭ ଜଣ, କଟକରୁ ୩୭୫ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୨୪୨ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୨୦୧ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୧୧୭ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୧୧୭ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୧୧୫ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୧୧୫ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୧୦୦ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୯୩ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୯୨ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ୮୮ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୮୪ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୮୪ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୭୫ ଜଣ, ଅନୁଗୋଳରୁ ୭୨ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୭୧ ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ୭୦ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୬୦ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୫୯ ଜଣ, ନୂଆପଡାରୁ ୫୩ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୪୮ ଜଣ, ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୪୩ ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ୩୮ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୩୪ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୩୪ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୨୨ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୧୯ ଜଣ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ୧୭ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 3714 #COVID19 patients have recovered and are being discharged on 15.09.2020

744 from Khordha

397 from Bargarh

375 from Cuttack

242 from Jajapur

201 from Puri

152 from Mayurbhanj

117 from Jharsuguda

115 from Baleswar

115 from Koraput

100 from Kandhamal

