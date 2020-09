ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପୁଣି ୪,୦୯୦ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କୋରୋନା (Coronavirus) ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ୪,୦୯୦ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୧,୪୧, ୬୫୭ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୬୦୫ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୪୧୨ ଜଣ, କଟକରୁ ୩୭୧ ଜଣ ବରଗଡ଼ରୁ ୧୬୯ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୧୬୦ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୧୫୫ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ୧୪୫ ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ୧୪୫ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୧୩୯ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୧୨୩ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୧୨୧ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୧୨୦ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୧୧୫ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୧୧୦ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୧୦୪ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୯୯ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୯୩ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୯୨ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୯୧ ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ୮୩ ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ୭୮ ଜଣ, ଅନୁଗୋଳରୁ ୬୬ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୫୬ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୫୦ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୪୪ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୪୪ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୩୮ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୧୮ ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ୧୮ ଜଣ, ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୧୪ ଜଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ ୨୧୨ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 4090 Covid patients have recovered and are being discharged on 19.09.2020

605 from Khordha

412 from Puri

371 from Cuttack

169 from Bargarh

160 from Nabarangpur

155 from Sundargarh

145 from Kendrapara

145 from Rayagada

139 from Jajapur

123 from Bolangir

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) September 19, 2020