ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ 5T ସଚିବ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବୁଧବାର ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏବଂ 5T ସଚିବ ଭି.କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅଧିନସ୍ଥ କଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଘଟକେଶ୍ୱର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ପୁରୁଣାପାଟଣା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି।

ଘଟକେଶ୍ୱର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ୨୦୧୬ ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ୧୭୨ କୋଟି ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। କେରାଣ୍ଡିମାଳ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଥିବା ଘଟକେଶ୍ୱର ନାଳ ପାଣିକୁ ବନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ୨୬୬.୬୧ ମିଟର ପରିମିତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ଼୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହାର ହାରାହାରି ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା ୮୫୯.୬୧ ହେକ୍ଟେମିଟର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଳକର ୮ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୫ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ହଳଦିଆପଦରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

#Odisha @SecyChief Suresh Chandra Mahapatra along with Secretary to CM ( #5T ) V K Pandian & Additional Chief Secy of @OdishaWater , Anu Garg have reviewed the progress of the Chheligarh Irrigation Project in Gajapati district. pic.twitter.com/DvnEpzkDhg

ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ଛେଳିଗଡ଼ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କୁଆଁପଡାସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଟନେଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ 5T ସଚିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ୬୨୬୦ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳ ସେଚନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳେ ଏହା ୫୨.୯୬କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ୯୯୬.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ୫୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବ।

The senior officials reviewed various issues associated with the multipurpose project and stressed on its early completion. Once completed, the project will irrigate more than 6000 ha of farm land in Ganjam & Gajapati and generate 32 MW of hydro power. pic.twitter.com/YXL0W5yi8r

