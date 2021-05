ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପୁଣି ୧୧ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: CoronaVirus in Odisha: ଦେଶରେ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ ମାମଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି । ତଥାପି କୋରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୋରୋନା ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ରବିବାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ୧୧,୬୨୭ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୫,୮୯,୬୧୦ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Another 11627 Covid patients have recovered and are being discharged on 23.05.2021

2188 from Khordha

878 from Sundargarh

770 from Cuttack

706 from Anugul

678 from Sambalpur

466 from Jajapur

412 from Bhadrak

386 from Puri

357 from Bolangir

347 from Mayurbhanj

340 from Baleswar

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) May 23, 2021