ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପୁଣି ୧୪୬୦ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: CoronaVirus in Odisha: ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ କୋରୋନା ମାମଲାରେ ଲଗାତର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଏକ ନୂଆ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତର କୋରୋନା ମାମଲାରେ ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ୧୪୬୦ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୨,୮୩,୫୩୩ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Another 1460 Covid patients have recovered and are being discharged on 05.11.2020

169 from Khordha

110 from Baleswar

107 from Cuttack

97 from Sundargarh

93 from Jagatsinghpur

90 from Keonjhar

84 from Anugul

67 from Bolangir

60 from Mayurbhanj

60 from Nuapada

50 from Kendrapara

November 5, 2020