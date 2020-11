ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ୧୪୬୨ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: CoronaVirus in Odisha: ସାରା ଭାରତ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ ମାମଲାରେ କମି ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରମାଗତ ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲାରେ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି କୋରୋନା ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ।। ଏହି କ୍ରମରେ ସପ୍ତାହର ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ୧୪୬୨ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୨,୮୦,୫୫୩ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ପୁଣି ରୂପ ବଦଳାଉଛି କୋରୋନା ଭାଇରସ, ବେକାର ହୋଇଯିବ କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ?

Another 1462 Covid patients have recovered and are being discharged on 03.11.2020

173 from Khordha

128 from Cuttack

104 from Kendrapara

77 from Sundargarh

72 from Anugul

65 from Bolangir

56 from Puri

54 from Baleswar

54 from Jharsuguda

53 from Bargarh

53 from Jagatsinghpur

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) November 3, 2020