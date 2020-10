ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପୁଣି ୨୦୭୧ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: CoronaVirus in Odisha: ଭାରତ ସମେତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ।। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ୨୦୭୧ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୨,୬୪,୧୦୨ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୩୦୧ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୨୧୨ ଜଣ, କଟକରୁ ୧୮୨ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୯୬ ଜଣ, ଅନୁଗୋଳରୁ ୯୦ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୮୦ ଜଣ, ନୂଆପଡାରୁ ୭୮ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ୭୨ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ୭୧ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୬୯ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୬୭ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୬୬ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୬୬ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୫୯ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୫୮ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୫୮ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୫୧ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୫୦ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୪୩ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୩୮ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୩୫ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୩୩ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୩୦ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୨୪ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୨୦ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୧୯ ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ୧୭ ଜଣ, ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୧୨ ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ୧୨ ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ୫ ଜଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ ୫୭ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 2071 Covid patients have recovered and are being discharged on 25.10.2020

301 from Khordha

212 from Sundargarh

182 from Cuttack

96 from Mayurbhanj

90 from Anugul

80 from Jharsuguda

78 from Nuapada

72 from Kendrapara

71 from Bargarh

69 from Jajapur

67 from Bolangir

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) October 25, 2020